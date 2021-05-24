جني الأرباح يفقد البورصة 4.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، مع حدوث جنى أرباح على الاسهم الصاعدة خلال الجلسات الماضية و تبادل أدوار مع الأسهم الخاملة التى بدأت فى الصعود.





وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670 مليار جنيه.





وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 675.8 مليون ورقة منفذة على 59.4 ألف عملية.





وتم التداول على 201 سهم، ارتفع منهم نحو 104 سهم، وانخفض نحو 57 سهم، ولم تتغير مستويات 32 سهم