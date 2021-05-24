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جني الأرباح يفقد البورصة 4.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، مع حدوث جنى أرباح على الاسهم الصاعدة خلال الجلسات الماضية و تبادل أدوار مع الأسهم الخاملة التى بدأت فى الصعود.

وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 675.8 مليون ورقة منفذة على 59.4 ألف عملية.

وتم التداول على 201 سهم، ارتفع منهم نحو 104 سهم، وانخفض نحو 57 سهم، ولم تتغير مستويات 32 سهم
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 10760.9 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2215.7 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3150.4 = نقطة.

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