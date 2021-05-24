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تعرف على موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
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يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد نزول جدول الامتحانات، ومن هنا وحرصا من بوابة الفجر الإلكتورنية ننشر لكم في السطور التالية، موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وفقا لمصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021
وأكدت المصادر أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال الفترة المقبلة، بحد أقصى منتصف يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتضمن جدول الامتحانات المواد الدراسية الأساسية، أما المواد غير المضافة للمجموع سوف تُسلم للطلاب للإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للمدارس مرة أخرى.
 
ووفقا للمصادر، تتجهز الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني ويتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للامتحانات قريبا، على أن يؤدي الطلاب 3 اختبارات أساسية يبدأ أولها 4  يوليو.

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