تعرف على موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد نزول جدول الامتحانات، ومن هنا وحرصا من بوابة الفجر الإلكتورنية ننشر لكم في السطور التالية، موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وفقا ل مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وأكدت المصادر أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال الفترة المقبلة، بحد أقصى منتصف يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتضمن جدول الامتحانات المواد الدراسية الأساسية، أما المواد غير المضافة للمجموع سوف تُسلم للطلاب للإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للمدارس مرة أخرى.