«جبالي» يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء







رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وإحالته لمجلس الدولة.





ويهدف مشروع قانون صندوق الوقف الخيري إلى:



1- تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.



2- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.



3- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية.



4- دعم أجهزة الدولة في المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.



5- المساهمة في تطوير العشوائيات.



6- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.



7- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.