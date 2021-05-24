عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة



أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عقد مؤتمر صحفي يوم السبت الموافق ٢٩ مايو الجاري، وذلك للإعلان خلاله عن الانجازات وملامح التطوير وخططها المستقبلية، المقرر تنفيذهم خلال المرحلة القادمة.



كما نفت الشركة ما أُثير من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأنها سوف تتخد كافة الاجراءات القانونية اللاذمة ضد مروجي تلك الشائعات.



يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، نعت بخالص الحزن والأسي الفنان الكبير سمير غانم، و الذي قدم أعمالا مميزة أثري من خلالها السينما و المسرح و الدراما المصرية.

