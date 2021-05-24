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سامي قمصان: نهضة بركان من الفرق المميزة في الدوري المغربي

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكره القدم بالأهلي ، إن فريق نهضة بركان من الفرق المميزة في الدوري المغربي، واستطاع أن يحقق الفوز على بيراميدز والتتويج بلقب الكونفدرالية، وهو ما أهله لمواجهة الأهلي على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف قمصان: «قد لا يكون ترتيب نهضة بركان جيدا في مسابقة الدوري حاليا، لكن الفريق المغربي مميز من الناحية الفنية والبدنية.. ومباراة السوبر الإفريقي 90 دقيقة، يتم التتويج بعدها بكأس البطولة، ومن المؤكد أن هناك حسابات مختلفة على المستوى الفني لهذه المباراة».

 وأشار إلى أن بطولة السوبر الإفريقي غائبة عن الأهلي منذ فترة طويلة، لذلك يسعى الفريق بقوة وإصرار على حصد هذا اللقب، خاصة أنها مباراة واحدة تمنح الفريق الفائز لقبا إفريقيا، مؤكدا أن الجهاز الفني ولاعبي الفريق سيبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل الاحتفال مع جماهير النادي بلقب السوبر الإفريقي.

 وأكد قمصان أن الجهاز الفني للأهلي بدأ التحضير لمواجهة نهضة بركان بعد الانتهاء من مباراة صن داونز مباشرة، حيث أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباراة السوبر الإفريقي.

وأوضح مدرب الأهلي أن صن داونز فريق مميز ولكن «المارد الأحمر» تمكن من  حسم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بالإصرار والعزيمة والتصميم ومجهود اللاعبين. 

واختتم سامي قمصان تصريحاته قائلا: «هذه هي منظومة النادي الأهلي.. وروح الفانلة الحمراء.. وشخصية الفريق التي تظهر دائما في الأوقات الصعبة.. اللاعبون أدوا بشكل جيد في مباراة صن داونز، وحققوا الهدف، وحسموا التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأمامنا تحد إفريقي وبطولة جديدة، نرغب في التتويج بها؛ وهي بطولة السوبر الإفريقي».

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