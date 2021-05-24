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تعرف على أسعار ومواصفات ساوايست DX-3 الرياضية موديل 2021 بمصر

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:00 م
ساوايست DX-3
ساوايست DX-3
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استقرت أسعار السيارة ساوايست DX-3 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2021 خلال شهر مايو الجاري، ذلك مقارنة بأسعارها في أبريل الماضي.

وتقدم مجموعة "IFG" أوتوموتيف للتجارة، الوكيل الرسمي لعلامة ساوايست الصينية في مصر، السيارة DX-3 الجديدة بـ5 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 287.000 جنيه للفئة الأولى، و292.000 للفئة الثانية.

وتباع الفئة الثالثة من DX-3 بسعر رسمي 297.000 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الرابعة 315.000 جنيه، أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا تباع بـ349.990 جنيه.

تقف السيارة الجديدة خماسية الأبواب والمقاعد على إطارات قياس 17 بوصة ويبلغ طولها الكلي 4354 مم، وعرضها 1840 مم، وارتفاعها 1670 مم، فيم تبلغ مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 500 لتر مكعب.

وتمتلك ساوايست DX-3 باقة من مواصفات الأمان القياسية أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام EBD لتوزيع طاقة الكبح إلكترونيًا، ونظام صعود المرتفعات.

ويتوفر بالسيارة أيضًا نظام لمراقبة ضغط الإطارات، ومضابيح ضباب أمامية وخلفية، وعجلة قيادة إلكترونية متعددة المهام، وسبويلر خلفي، ونظام للثبات الإلكتروني، ومثبت للسرعة، وحساسات خلفية للركن وكاميرا خلفية.

أما وسائل الراحة والرفاهية بالمقصورة، يذكر منها تكييف الهواء وشاشة تحكم لمسية قياس 9 بوصة، مدخل USB وبلوتوث ومشغل أقراص مدمجة، وفتحة سقف كهربائية، وإمكانية تعديل مقعد السائق يدويًا.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة تقدم بضمان لمدة 6 سنوات أو 160 ألف كيلومترًا أيهما أقرب.

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