مدرب ليل يشيد بلاعبيه بعد التتويج بلقب الدوري الفرنسي

أشاد المدير الفني لفريق ليل كريستوف جالتييه، بلاعبيه بعد الفوز بلقب الدوري الفرنسي، متفوقاً على باريس سان جيرمان، أمس الأحد في الجولة الأخيرة من الموسم.





وفاز ليل، الذي يمتلك أقوى دفاع في الدوري، على أنجيه (2-1) لينهي الموسم وفي رصيده 83 نقطة، وهو رقم قياسي للنادي، بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، الذي هزم ستاد بريست (2-0)، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.





وقال جالتييه، الذي قد يرحل عن الفريق، الذي تولى قيادته عندما كان يصارع الهبوط في 2017، بعدما أشار الأسبوع الماضي إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد حول مستقبله "إنه أداء رائع.. شيء مذهل".





وكان جالتييه مقربا من مالك ورئيس ليل السابق، جيرار لوبيز، الذي ترك النادي في خضم أزمة مالية، في ديسمبر الماضي.





وحافظ جالتييه على ثقته في تشكيلته، وواصل الاعتماد على جوناثان ديفيد، رغم بداية سيئة للموسم، عندما تعرض التركي المخضرم بوراك يلماظ لإصابة.



