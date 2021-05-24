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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري في الدوري

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة 24من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، بينما يتواجد المصري في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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