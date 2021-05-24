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نوير يوجه الشكر للراحلين عن نادي بايرن ميونخ

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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قام الحارس الألماني مانويل نوير قائد نادي نادي بايرن ميونخ بتوجيه الشكر إلى المدير الفني هانزي فليك وإلى اللاعبين الثلاثة ديفيد الابا وجيروم بوايتنج وخافي مارتينيز حيث سيرحل الأربعة عن النادي البافاري هذا الصيف.

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني للنادي البافاري، قال حارس وقائد المنتخب الألماني اليوم الاثنين:" اتضح عبر المواسم أننا أصبحنا الفريق الأنجح في تاريخ بايرن ميونخ، والأمر الأجمل في كل هذه النجاحات هو أنني لعبت جنبا إلى جنب مع الكثير من الشباب على مدار فترة طويلة وأننا شكلنا مثل هذه الحقبة، ولذلك فإن من المؤسف بطبيعة الحال أن يرحل هذا اللاعب أو ذاك عن النادي في الصيف".

يشار إلى أن بايرن فاز ببطولة الدوري تسع مرات متتالية.

وقال نوير:" نعرف أننا حققنا رقما قياسيا لكل العصور، ولهذا السبب كان هدفنا قبل كل موسم أن نواصل توسيع نطاق هذا الرقم"، وأعرب نوير عن شعوره بـ" الكثير" من الحزن لفراق الابا وبواتينج ومارتينيز.

وأضاف نوير/35 عاما:" خلال مشواري، شهدت إحراز بطولة واحدة حتى الآن بدونهم ألا وهي بطولة كأس ألمانيا أمام شالكه عام 2011، وقد حصلت مع بواتنيج في عام 2009 على بطولة أوروبا للناشئين تحت 21 عاما. ولا يسعني إلا أن أشكرهم، وهم يعرفون أنهم وجدوا هنا أصدقاء العمر خلال السنوات الماضية".

وحصل بايرن على بطولة الدوري الألماني سبع مرات تحت قيادة فليك، وقال نوير:" هذه النجاحات ستبقى للأبد ولن ننساها ويجب أن نفكر في القيام برحلة مع الفريق إلى لشبونة في عام 2030".

كان بايرن فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية قبل عام.

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نوير يوجه الشكر للراحلين نادي بايرن ميونخ ديفيد آلابا

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