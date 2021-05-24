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الصوفية تدعوا شعوب مصر وليبيا والسودان للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات الإقليمية

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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دعت مشيخة الطريقة العزمية الصوفية شعوب مصر وليبيا والسودان إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الأطماع والتحديات الإقليمية والدولية للبلدان الثلاث.

وشددت المشيخة على ضرورة حقن دماء أبناء الوطن الواحد، وسلامة بنيته التحتية، ووحدة أراضيه، والحفاظ على ثرواته الطبيعية، وتساند أية مساعٍ نبيلة لتحقيق هذه الأهداف.

وطالبت مشايخ الطرق الصوفية بمصر وليبيا والسودان وأبناء الطرق جميعًا وأبناء القبائل بالالتفاف حول الجيوش الوطنية لطرد الميلشيات والتنظيمات الإرهابية من كافة ربوع البلاد والقضاء على المرتزقة وداعميهم، وعدم القبول بإقامة قواعد أجنبية أو منح حقوق التنقيب عن الغاز أو البترول لأي من القوى الطامعة في الثروات بدون وجه حق.

وثمنت الدور المصري في الأزمة الليبية وفي المشاركة في إعمارها، ودوره الكبير في تسوية ديون السودان والتعاون العسكري بينهما، وتؤكد على ثقتها التامة في حكمة القيادة السياسية المصرية ووطنيتها، وأن تدخلها في الأزمة الليبية ليس له أطماع، وأن تعاونها مع السودان يهدف في المقام الأول لحماية مواردنا المائية من المؤامرات الإثيوبية، والمساهمة في نهضة السودان من جديد.

وحذرت مشيخة الطريقة العزمية شعوب مصر وليبيا والسودان من الخونة من أبناء التيارات الإسلامية: الإخوان، والسلفيين، على اختلاف مسمياتهم الذين باعوا الأوطان لصالح المشروع التركي الجديد، الذي هو جزء لا يتجزأ من المخططات الصهيونية التي تهدف لتدمير الجيوش الإسلامية لصالح أعدائها.

وبناء عليه فإننا نطالب الجميع بالالتفاف حول الجيوش الوطنية؛ لأنها المؤسسات الأقدر على مواجهة المؤامرات في هذه المرحلة التاريخية.

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