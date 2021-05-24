عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس السيسي، تحيات وتقدير جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



