حريق يلتهم محل كنافة شهير ببنها دون خسائر بشرية

التهم حريق هائل شب اليوم، محل كنافة شهير بمدينة بنها في محافظة القليوبية، حيث تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، مما أسفر عن احتراق المحل بالكامل.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسؤال صاحب المحل وندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في محل عالم الكنافة بمنطقة الفلل بمدينة بنها، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



وأسفر الحريق عن احتراق المحل بالكامل دون خسائر بشرية، وجاري معاينة الحريق لمعرفة أسبابه والتي من المرجح ان يكون سببه ماس كهربائي.