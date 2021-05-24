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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعد للعمل رسمياً بنظام "ACI" يوليو المقبل

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قيامها بالتنبيه على جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة، على ضرورة سرعة قيامهم بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي أطلقتها وزارة المالية، والتي بدأت مرحلة تشغيلها تجريبياً في إبريل الماضي على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع، والذي يعتبر من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتامين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية ، حيث يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع ،مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

وقد أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشاركة بعض مشروعات المنطقة فى التشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ إبريل الماضي وذلك تمهيداً لتنفيذها رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2021 بجميع موانئ ومطارات الدولة.

وأضاف المهندس يحيى زكي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساعد بشكل كامل على التحول الرقمي والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام كافة البيانات والمستندات إلكترونياً والمساعدة في سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، ومن ثم تقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركي عنها حيث يساعد على بدء إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات مما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات، إضافة للقضاء على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

ويأتي تطبيق هذة المنظومة اعتباراً من أول يوليو القادم تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021بشأن التسجيل المسبق للشحنات وقرار وزير المالية رقم 222لسنة 2021بشأن الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لتطبيق النظام.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن الهيئة تعمل حالياً على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والعمل على المساعدة وتوضيح كافة المعلومات عن الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني للتسجيل المسبق للشحنات.

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قناة السويس النظام الجمركي المنطقة الاقتصادية الافراج عن البضائع

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