رئيس 'الأعلى للإعلام' يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

زار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم جبر اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. واستمع من القائمين على المجمع لشرح عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من العناية والاهتمام من قيادة المملكة العربية السعودية.





كما قام بزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين, حيث تجول في قاعات المعرض، واطلع على أهم المقتنيات القديمة والحديثة التي يحتويها والمجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها.



