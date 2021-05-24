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رئيس 'الأعلى للإعلام' يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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زار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم جبر اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. واستمع من القائمين على المجمع لشرح عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من العناية والاهتمام من قيادة المملكة العربية السعودية.

كما قام بزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين, حيث تجول في قاعات المعرض، واطلع على أهم المقتنيات القديمة والحديثة التي يحتويها والمجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها.

وأشاد كرم جبر بالتطور والتقدم الكبير الذي لمسه في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وما يتضمنه من إمكانات وآليات تقنية حديثة تعمل بدقة متناهية في مختلف مراحل صناعة وحياكة ثوب الكعبة المشرفة، مبدياً إعجابه بما توليه قيادة المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات جليلة لقاصديهما.

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