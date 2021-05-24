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طرح فيلم "للإيجار" بدول الخليج بعد عرضه في مصر الأربعاء المقبل

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يعرض فيلم "للإيجار" بسينمات الكويت والخليج خلال الفترة القليلة المقبلة على أن ينطلق عرضه بمصر الأربعاء المقبل.

وأكد المخرج محمد الحمادي في بيان صحفي، أن الفيلم تم الاتفاق على توزيعه خارجيا بشكل كامل من خلال الموزع والمنتج يوسف الطاهر بعد أن تم التعاقد معه بالفعل في وقت سابق، حيث من المتوقع أن يعرض في أكثر من دولة عربية بخلاف مصر، جار تحديدهم بشكل كامل خلال هذه الفترة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كل من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للفيلم والذي تصدره كل من خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، في إطار تشويقي، حيث اقتصر على صورتهما وبجانبهما كلمه للايجار وهو ما مفهوم وطبيعة قصة العمل الكوميدي.

الجدير ذكره أن فيلم للإيجار هو ثالث أعمال شركة بيرد آي السينمائية بعد أن قامت من قبل بإنتاج فيلمي "لا تراجع ولا استسلام" للنجم أحمد مكي وفيلم "سيما علي بابا" لمكي أيضًا عام 2011، ويعد هذا العمل شراكه بين المنتج والمخرج الكويتي محمد الحمادي بجانب المنتج محمد دياسطي.

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضور جمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضر من صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال.

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فيلم للايجار خالد الصاوي

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