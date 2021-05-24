السيطرة على حريق إندلع في حظيرة مواشي بالبدرشين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في حظيرة مواشي بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بقرية المرازيق، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.



وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في حظيرة مواشي بمنطقة الكفر البحري، وحال سرعة وصول رجال الدفاع المدني دون وقوع خسائر فادحة.



وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.