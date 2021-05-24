'أفروعربية الصحفيين': الإشادات بدور مصر في وقف الحرب بغزة فخر لكل العرب

عبّرت رابطة الشئون الأفريقية والعربية "الأفروعربية" بنقابة الصحفيين عن كامل فخرها بمصر، قيادة وشعبًا، في وقف إطلاق النار بين قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشم والفصائل الفلسطينية، وإنهاء حرب استمرت 11 يومًا، استُشهد خلالها 248 فلسطينيًا، وقُتل 13 إسرائيليًا، وتواصل دورها المشهود به عالميًا في تثبيت الهدنة بين الجانبين.





وقالت الرابطة في بيان لها: "إن جملة الإشادات بالنجاح المصري في حقن دماء الفلسطينيين،والتى جاءت على مختلف الأصعدة السياسة والشعبية الدولية، بدءًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومرورًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة الفصائل الفلسطينية،والأمين العام للأمم المتحدة ومعظم قادة وملوك وامراء العالم، وحتى أهالي غزة وإسرائيل والناس البسطاء على منصات التواصل الإجتماعي، لشىء يدعو للفخر والتباهي العربي والإسلامي".





وأكدت الرابطة برئاسة الكاتب الصحفي أشرف بدر، أن مصر عادت إلى تبوأ مكانتها الطبيعية في المنطقة كقوة فعالة في الشرق الأوسط، خاصة ط وتنها لم تكتف بجهود التوصل إلى وقف الحرب وتثبيت التهدئة، بل قامت بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين من غزة، وإرسال قوافل إغاثة تشمل الاحتياجات الإنسانية من الطعام والوقود والأدوية إلى القطاع، وتعد لعقد مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة، بعد إعلان رئيسها عبد الفتاح السيسى عن رصد 500مليون دولار لإعادة الإعمار وإحياء المعيشة والتوطين بالمناطق والمصانع المدمرة بغزة.



