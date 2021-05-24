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رنا رئيس: مسلسل "نجيب زاهي زركش" نقلة نوعية في مسيرتي الفنية

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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اعتبرت الفنانة الشابة رنا رئيس عن مشاركتها في مسلسل " نجيب زاهي زركش"، الذي عرض في موسم رمضان المنتهي، نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن ردود الفعل الإيجابية على المسلسل فاق توقعاتها.

وقالت رنا رئيس، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنها سعيدة للغاية بما حققه المسلسل من نجاح، ولقد استقبلت بسعادة كبيرة ردود الأفعال والأصداء وانطباعات الجمهور وتفاعله مع نانسي ابنة "شيرين" الفنانة أنوشكا شقيقة الفنان يحيي الفخراني.

ورأت نفسها محظوظة بهذه التجربة، خاصة أن اهتمام المخرج شادي الفخراني بالتفاصيل جعلها تقدم الدور بشكل مختلف، وبإطار بعيد عن النمطية بشكل كبير، وهو ما لمسته من ردود فعل الجمهور على العمل.

وأضافت أن الفنان يحيي الفخراني قيمة فنية كبيرة وساعدها كثيرا أثناء التصوير بنصائحه، خاصة مع تخوفها في البداية، ولكن مع التحضير الجيد والالتزام بهذه النصائح جاءت كل مشاهدها طبيعية بعيدا عن الأداء المركب.

وأكدت أن دورها كان صعبا للغاية، سواء في تفاصيله أو طريقة التمثيل، والتي تدربت عليها خلال البروفات، مشيرة إلى اهتمامها بتفاصيل أي شخصية تقوم بتقديمها على الشاشة.

وجرت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث ناقش علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في الحياة اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.

وشارك في بطولة مسلسل "نجيب زاهي زركش" يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.

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