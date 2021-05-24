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أسامة الأزهري: الإنسان الكامل صاحب الخلق المحمدي يمر بالشدائد فلا تزيده إلا رقيا

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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كتب الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف تحت عنوان، خواطر في التزكية والأدب" على صفحته الرسمية على الفيسبوك.

وقال الأزهري:" سألني سائل عن أزمة وقعت له، فنصحته بأمور فطلب كتابتها، فكتبتها له فأشار بنشرها لعموم النفع بها.. فاقول: اعلم أن الإنسان الكامل صاحب الخلق المحمدي هو الذي يمر بالمواقف والصعاب والأزمات والشدائد فلا تزيده إلا رقيا ونبلا وطهرا وتساميا، والإنسان الذي هو بخلاف ذلك لا تزيده الأزمات والمواقف إلا شحا ومنازعة وضيقا وحرجا، وغرقا في أوحال نفسه التي لم تتهذب.

وأضاف: الأول رحمة على الناس والثاني عذاب لهم، الأول باب للناس والثاني حجاب لهم، الأول تكشف الأزمات عن أن معدنه ذهب وألماس وياقوت والثاني تكشف الأزمات عن أن طبعه رديء، وتبقى الأزمات والشدائد هي الكواشف الحقيقية عن طباع البشر، الإنسان الكامل هو الذي تختلف معه فلا يغضب ولا ينفعل ولا يتشنج ولا ينتقم ولا يهين، بل إن هوجم أو اتهمته الألسنة وجرحته فإنه يزيل الخلائق كلهم من أمام بصيرته، ويتجرد عنهم، ويسقطهم من أمام باطنه، ويقف وقفة صدق في سيره إلى الله، وينظر إلى ما اتهموه به، ويصدق مع نفسه، فإن كان فيه ذلك بالفعل فالخطأ ليس منهم حين تكلموا به، بل منه هو حيث تخلق به.

وتابع: فإن كان ذلك ليس فيه بالفعل هدأت نفسه، لأن ما يتهمونه به انطباعات في الأذهان لا وجود لها ولا ثبات لها ولا بقاء لها، وسوف تكشف الأيام بعد ذلك أن الواقع الذي خلقه الله فيه بخلاف ذلك فهو حينئذ دائر بين كمالات متعددة: إما أن يبين لك إن كان ما تتصوره عنه من السوء خلاف الحقيقة أو ينتبه إلى ما تلفت نظره إليه فيستدركه شاكرا لك، الشأن كله في صفاء السير إلى الله، وتطهير الباطن وتهذيبه من كل دنس أو معنى نفساني ظلماني رديء، وقد كتبت قبل خمس سنوات ما نصه، (لا تظهر أخلاق الرجال ومعادنهم في أوقات الوفاق والسكون، بل تظهر على حقيقتها عند الاختلاف، وعنده تجد طباع ورثة النبوة، أو تجد طباع الذئاب).

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