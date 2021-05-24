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شاب يلقى مصرعه إثر نزيف في المخ وكسور في الجسد

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، جثة شاب يدعى أحمد محمود موسى، ويبلغ من العمر 38 عامًا، وذلك بواسطة الإسعاف.

تبين أن الشاب لقي مصرعه بنزيف في المخ وكسور في الجسد، وذلك أثر سقوطه من عمارة سكنية، بنطاق حي الشرق.

تلقي اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم ضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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