حقائق عن منتخب إيطاليا قبل منافسات اليورو

تلعب إيطاليا في المجموعة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020، التي تنطلق في 11 يونيو/ حزيران المقبل.





وفيما يلي مجموعة حقائق عن منتخب الأزوري، قبل المعترك الأوروبي:

* تصنيف الفيفا: 7





* المدرب: روبرتو مانشيني





أعاد مانشيني إحياء آمال إيطاليا منذ توليه المسؤولية في 2018 بعد إخفاقها في بلوغ نهائيات كأس العالم.





لم يخسر الفريق في آخر 25 مباراة ليعادل الرقم القياسي الذي حققه المنتخب مع المدرب مارتشيلو ليبي الفائز بكأس العالم 2006.





* القائد: جيورجيو كيليني





يأمل كيليني، أساس دفاع إيطاليا، في أن يقود المنتخب إلى لقبه الأول في بطولة أوروبا منذ 1968 بعدما تعرض لهزيمة مذلة 4-صفر أمام إسبانيا في نهائي 2012.





* أبرز لاعب: تشيرو إيموبيلي





يقدم مهاجم لاتسيو صاحب الخبرة موسما رائعا إذ أحرز 27 هدفا حتى الآن ومن المتوقع أن يشكل التهديد الأكبر في الهجوم.





* تاريخ مشاركاتها:





فازت إيطاليا باللقب مرة واحدة في 1968 عندما استضافت البطولة حيث انتصرت 2-صفر على يوغوسلافيا في إعادة النهائي بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل 1-1، لكنها لم تتأهل إلى النسختين التاليتين.





بعد بلوغها الدور قبل النهائي في 1988 خسرت 2-1 في نهائي 2000 أمام فرنسا بعد هدف ذهبي، وأهدرت فرصة أخرى للفوز باللقب بعد هزيمتها 4-صفر أمام إسبانيا في نهائي 2012.





* نتائجها الأخيرة:





2021: فازت 2-صفر على ليتوانيا في تصفيات كأس العالم





2021: فازت 2-صفر في بلغاريا في تصفيات كأس العالم





2021: فازت 2-صفر على أيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم





2020: فازت 2-صفر في البوسنة في دوري الأمم الأوروبية





2020: فازت 2-صفر على بولندا في دوري الأمم الأوروبية





* مبارياتها في البطولة:





11 يونيو: تركيا في روما





16 يونيو: سويسرا في روما





20 يونيو: ويلز في روما



