عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل





يسعى مسؤولو نادي الزمالك إلى تعزيز خط دفاع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بفتح خطوط اتصال مع أكثر من مدافع في الدوري المصري الممتاز.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، طلب بضرورة التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز، بسبب إجادته المشاركة في أكثر من مركز بالخط الدفاعي.





وتابع المصدر، أن أحمد أيمن منصور رحب بفكرة ارتداء القميص الأبيض ولكنه اشترط الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو نفس راتبه مع نادي بيراميدز.





وأشار المصدر، أن إدارة الزمالك فتحت المحادثات مع محمود رزق مدافع نادي الاتحاد السكندري ومحمد مصيلحي رئيس النادي، والذي اشترط الحصول على 15 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.





وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك يرغب أيضًا في التعاقد مع محمد فتح الله مدافع نادي غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب مع زعيم الفلاحين خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.