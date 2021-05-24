فض 4 سرادقات أفراح وغلق 41 مقهى ومحل تجاري وتحرير177 غرامة كمامة في سوهاج





مازالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج بمواصلة جولاتها ليلا ونهارا، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أنه تم القيام بحملات ليلية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي، أسفرت عن مصادرة 4 شيش، بالإضافة إلى القيام بحملات رش وتطهير وتعقيم استهدفت شوارع " مازن، والشريف، وابن النادي، وداوود فلتس، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدارة سوهاج التعليمية، وشارع الكاشف، والجلاء، والجهاد، ومسجد الرحمن، والمدارس، وصهيب الرومي، وأسامة بن زيد، ونقابة المحاميين، ونقابة التجاريين، وشارع الفتح، وشارع مسجد التوحيد ".

وجدير بالذكر انه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا برئاسة عاطف الصمطي رئيس المركز، بحملات مكبرة استهدفت المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن تحرير 40 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وغلق 5 مقاهي ومحلات تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، وضبط 75 من المضبوطات المختلفة.

وأشار عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام إلى أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكثفة للتأكد من مدى التزام المحلات بقرار الغلق، وأسفرت عن ضبط 2 مقهى مخالف، بالإضافة إلى مصادرة 29 شيشة.

وأوضح لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكثفة للتأكد من مدى التزام المحلات بقرار الغلق، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر لمقهى وثلاث محلات مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكبرة، وأسفرت عن غلق وتشميع مقهى و11 محل تجاري مخالف لقرار الغلق الاحترازي، ومصادرة 13 شيشة، وضبط 22 من المضبوطات المتنوعة، كما تم تطهير وتعقيم محيط مبنى مستشفى سوهاج العام.

وفي مركز ومدينة جهينة، قامت الوحدة المحلية برئاسة أحمد البدري رئيس المركز، بحملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع مقهى وورشة دوكو، وورشة لحام، ومحضر عدم ترخيص، ومصادرة 19 شيشة، وفض سرادق 4 أفراح لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتحصيل 37 غرامة فورية لمخالفة عدم ارتداء كمامة، وتحرير محضر لمحل تجاري مخالف لمواعيد الغلق الاحترازية.

وفي مركز ومدينة المنشاة، شنت الوحدة المحلية برئاسة ممدوح عباس رئيس المركز، حملات مكبرة استهدفت المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن تحرير 59 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 20 شيشة، وغلق 8 مقاهي ومحال تجارية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.

وفي مركز ومدينة طما، قال حازم أبو الخير رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملات للمرور على المقاهي، والمحلات، ومواقف السيارات بدائرة المركز، وتم تحرير 17 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة أنه تم القيام بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير 2 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 2 شيشة.

وأشارت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا إلى أنه تم القيام بحملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة والمجالس القروية التابعة، حيث تم تحرير 14 مخالفة وغرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وتحرير 13 محاضر لمحلات تجارية مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وتشميع وغلق 3 مقاهي وكافية مخالف و2 سيبر نت، كما تم تطهير وتعقيم 202 شارع بالمدينة والقرى التابعة.

وأشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم إلى تنفيذ حملات مكبرة بجميع أنحاء المركز، أسفرت عن غلق 3 محلات تجارية مخالفة للإجراءات، مصادرة 13 شيشة، لافتا إلى القيام بحملة تطهير شملت " مبني الوحدة المحلية بالحواويش، ومكتب التموين، ومكتب الجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، والوحدة الاجتماعية، ومكتب البريد بالقرية، ومكتب بريد الديابات، والسلاموني، والوحدات المحلية لقرى الكولة والأحايوة قبلي".

وفي مركز ومدينة ساقتلة، قال شريف حسين رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملات للمرور على المقاهي، والمحلات، ومواقف السيارات، وتم تحرير 5 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة.

وقال هلال زكي رئيس حي الكوثر أنه تم المرور والمتابعة داخل نطاق الحي، وتبين التزام الجميع بقرار الغلق والإجراءات الاحترازية، وتم تحرير عدد 3 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

