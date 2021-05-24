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إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها إلى فضيلة المفتي بالقليوبية

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها، بمساعدة عشيقها إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن الحسيني، وحسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن.

ترجع أوراق القضية عندما تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك به عدة طعنات.

انتقل على الفور اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبمناظرة الجثة تبين أنها لسائق توك توك وبه عدة طعنات في أنحاء الجسد، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها قاما بقتله ليخلو لهما الجو.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بأنها تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم الثاني، واكتشف الزوج "المجني عليه" هذه العلاقة فقررت وعشيقها التخلص من الزوج فقام المتهم الثاني "العشيق"، باستدراج الزوج بحجة توصيله إلى أحد الأماكن بواسطة التوك توك الذي يمتلكه القتيل وما إن حضر المجني عليه عاجله المتهم بطعنة بسكين عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.

وأمرت بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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