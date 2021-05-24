ضبط 2470 علبة سجائر وسيجار مجهولة المصدر بمحلين لبيع السجائر بمدينة دكرنس



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع التموين بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك 2470 من علب السجائر والسيجار مجهولة المصدر شملت 1500 علبة سجائر و250 علبة سيجار مجهولة المصدر بمحل لبيع السجائر وشملت أيضا 720 علبة سجائر مجهولة المصدر بمحل آخر لبيع السجائر بمدينة دكرنس وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المذكورة وتم التحفظ على المضبوطات وقرر محافظ الدقهلية إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التى تم تنفيذها بالتعاون مع حماية المستهلك.



وفي ذات السياق أكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.





جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى