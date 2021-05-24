Advertisements

محافظ قنا: تقديم الدعم للصناعات الوطنية لمصنع أسمنت النهضة

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه المهندس احمد شرين كريم وذلك عقب توليه رئاسة مجلس إدارة مصنع اسمنت النهضة بقنا، حيث قدم المحافظ التهنئة له بمناسبه تقلده منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق.

هذا وأكد محافظ قنا على تقديم كل الدعم اللازم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفى مقدمتها صناعة الأثمنة نظرا لدورها الهام في النهوض بالاقتصاد القومي وعمليه التنمية الغير مسبوقة التي تجري في جميع القطاعات على مستوي الجمهورية خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق وكباري.
ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة مصنع اسمنت النهضة بالشكر لمحافظ قنا علي حسن استقباله ودعمه المستمر للمصنع، مؤكدا علي السعي للنهوض بالقدرات الانتاجية والتسويقية والتطوير المستمر لبعض التجهيزات والمعدات بالمصانع الذي يعد أحد الصروح الصناعية الكبرى في صناعة الاسمنت بمحافظة قنا ومن ثم يوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

أخبار تهمك

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 17 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 20 ساعة

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا من الدوريات الخمس الكبرى

منذ ساعة و 22 دقيقة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

تقارير: موسيماني يحرج صن داونز ويخطف نجميه

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ ساعة الا ربع

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ثلث ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

طبيب يوجه مناشدة إلى الصحة المصرية بسبب "الفطر الأسود" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

إعلامي يزف بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

02:24 م

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

04:07 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»