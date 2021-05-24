محافظ قنا: تقديم الدعم للصناعات الوطنية لمصنع أسمنت النهضة

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه المهندس احمد شرين كريم وذلك عقب توليه رئاسة مجلس إدارة مصنع اسمنت النهضة بقنا، حيث قدم المحافظ التهنئة له بمناسبه تقلده منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق.



هذا وأكد محافظ قنا على تقديم كل الدعم اللازم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفى مقدمتها صناعة الأثمنة نظرا لدورها الهام في النهوض بالاقتصاد القومي وعمليه التنمية الغير مسبوقة التي تجري في جميع القطاعات على مستوي الجمهورية خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق وكباري.

ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة مصنع اسمنت النهضة بالشكر لمحافظ قنا علي حسن استقباله ودعمه المستمر للمصنع، مؤكدا علي السعي للنهوض بالقدرات الانتاجية والتسويقية والتطوير المستمر لبعض التجهيزات والمعدات بالمصانع الذي يعد أحد الصروح الصناعية الكبرى في صناعة الاسمنت بمحافظة قنا ومن ثم يوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

