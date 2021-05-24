Advertisements

الفرعون ينفذ وعده لجماهير ليفربول ويقود الفريق لدوري الأبطال

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
نجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم صعب للريدز.


وأنهى ليفربول الموسم في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما وصل به الحال يوما ما لاحتلال المركز الثامن بالمسابقة.


وكان صلاح قد وعد جماهير ليفربول بذلك حيث نشر تغريدة في 14 فبراير الماضي عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب الخسارة من ليستر سيتي في الجولة 24 للدوري الإنجليزي: "إنها فترة صعبة لأسباب عديدة، لكن نحن الأبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية".

وأضاف "لن نجعل هذا الموسم ينتهي بالنتائج التي تم تحقيقها، فهذا هو وعدي لكم".

ونجح الفريق بعدها في العودة للتألق واستعادة مكانه بين الكبار.

عقب إنهاء الدوري بهذا الشكل كتب صلاح عبر حسابه على تويتر: "مررنا بالكثير هذا الموسم. الملاعب الخاوية، بجانب العقبات الكبيرة التي واجهناها، والتي بمقدورها تحطيم أي فريق آخر. ليس نحن، لقد ختمنا بالمركز الثالث، ولن نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا".



أخبار تهمك

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير: موسيماني يحرج صن داونز ويخطف نجميه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

إعلامي يزف بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان

منذ حوالي 3 ساعات

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا من الدوريات الخمس الكبرى

منذ ساعة و 21 دقيقة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 23 ساعة

طبيب يوجه مناشدة إلى الصحة المصرية بسبب "الفطر الأسود" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

02:24 م

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

04:07 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»