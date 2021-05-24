الفرعون ينفذ وعده لجماهير ليفربول ويقود الفريق لدوري الأبطال

نجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم صعب للريدز.









وأنهى ليفربول الموسم في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما وصل به الحال يوما ما لاحتلال المركز الثامن بالمسابقة.









وكان صلاح قد وعد جماهير ليفربول بذلك حيث نشر تغريدة في 14 فبراير الماضي عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب الخسارة من ليستر سيتي في الجولة 24 للدوري الإنجليزي: "إنها فترة صعبة لأسباب عديدة، لكن نحن الأبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية".





وأضاف "لن نجعل هذا الموسم ينتهي بالنتائج التي تم تحقيقها، فهذا هو وعدي لكم".





ونجح الفريق بعدها في العودة للتألق واستعادة مكانه بين الكبار.





عقب إنهاء الدوري بهذا الشكل كتب صلاح عبر حسابه على تويتر: "مررنا بالكثير هذا الموسم. الملاعب الخاوية، بجانب العقبات الكبيرة التي واجهناها، والتي بمقدورها تحطيم أي فريق آخر. ليس نحن، لقد ختمنا بالمركز الثالث، ولن نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا".











