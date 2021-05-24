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الانتهاء من المرحلة الأولى بتجهيزات البنية التحتية لتطبيق الامتحانات إلكترونياً في جامعة سوهاج

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للمرحلة الأولى من الخطة الموضوعة لتحويل الامتحانات إلى امتحانات إلكترونية بتكلفة ١٤ مليون جنيه من موارد الجامعة.

وجدير بالذكر أنه قد بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوريد الدفعة الأولى من أجهزة مشروع الاختبارات الإلكترونية وعددهم ٥٥٧ جهاز، واضاف الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والمشرف على مركز الخدمات الالكترونية أثناء جولته بصحبة الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه جاري تركيب الأجهزة وتشغيل خطوط الإنترنت داخل ٨ قاعات مجهزة علي مستوي عالي من التقنية، بسعة ما يقرب من ٨٠٠ جهاز، طبقًا للمواصفات التي وضعتها الوزارة، لتكون مؤمنة ضد الحريق وبها كاميرات مراقبة وأنظمة صوت.

وأكد سليمان، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالتحول الرقمي داخل الجامعة في مختلف القطاعات، حيث تم توفير مجموعة من الانظمة الالكترونية، لميكنة خدمات شئون الطلاب والكنترولات، نظام الجداول الدراسية، نظام منصة الدعم الفني، نظام إدارة الدراسات العليا، الخدمات الالكترونية وتقييم استبيانات الجودة، واخيرا إدارة المحتوى الرقمي والتعليم الالكتروني.

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