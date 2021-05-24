بفرمان من موسيماني.. الأهلي يبحث عن بديل مميز لنجم الفريق

ترفض لجنة التخطيط بنادى الأهلى فكرة رحيل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشير مصادر خاصة إلى وجود رفض تام من جانب جهاز الكرة بنادى الأهلى لبيع محمد مجدى أفشة مهما كانت الإغراءات المالية المقدمة لضم اللاعب سواء من أندية خليجية أو أوروبية، خصوصا بعد ارتباط اسم اللاعب فى الفترة الماضية بالانتقال إلى أندية تركية.

وأضافت أن هناك تمسكا شديدا من جانب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى باستمرار أفشة، كما يرغب موسيمانى أيضا فى ضم بديل للاعب خلال الموسم المقبل، تحسبا لأى غياب للاعب.

يذكر أن أفشة يعتبر من العناصر المهمة والأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.