قسم العلوم التربوية يعقد جلسته بالمؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم



شهدت الدكتورة صفاء أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الجلسة النقاشية لقسم العلوم التربوية وذلك، خلال المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه الكلية تحت عنوان الطفولة المبكرة في ظل الأزمات المعاصرة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر اليوم الاثنين الموافق ٢٤ ٥ ٢٠٢١ عبر تطبيق زووم.



وأوضحت سيادتها أن الجلسة تناولت عرض البحوث وأوراق العمل الخاصة بقسم العلوم التربوية وأداها الدكتور محمد إبراهيم طه أستاذ أصول التربية بكلية التربية لجامعة طنطا، والدكتور محمد حماد، والدكتور السيد عبد القادر، رئيس مجلس العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، والدكتورة سحر توفيق بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة، والدكتور جعفر وصفي توفيق، بكلية الآداب جامعة فلسطين، والدكتورة حنان محمد عبد الحليم، كلية التربية بجامعة كفر الشيخ.



تم خلال الجلسة عرض بحث (التعليم الجامعي عن بعد في ظل ازمة كوفيد ١٩) وقدمه اسلام صلاح عبد السلام والبحث مستخلص من رسالة دكتوراة بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الأزمات وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة دراسة تطبيقية"



كما تم عرض ورقة عمل بعنوان مشكلة إدمان الأطفال للاجهزة الإلكترونية مقدم من المهندسة أميرة حسن عبد الله، وبحث مترجم بعنوان (بحث في التعلم عن بعد في مدارس رياض الاطفال اليونانية أثناء جائحة كورونا: الاحتمالات والمعضلات والقيود) وقدمته رحمة أحمد عبد الجواد وهبة فوزي.



كما تناولت جلسة قسم العلوم التربوية بحثًا مترجمًا بعنوان (عندما يصبح الوالد هو المعلم - المواقف من التعلم عن بعد في زمن الكورونا - التدريس من وجهه نظر الوالدين ) وقدمته رحمة أحمد عبد الجواد وامينة ربيع وأسراء حمدي.



وعرض بحث (برنامج مقترح قائم علي الإيقاع الحركي في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدي الذاتتويين من أطفال مرحلة الطفولة المبكرة) وقدمته أميرة ايمن محمد وأمل عبد النبي رانيا عماد.



كما تم تقديم بحث بعنوان "فعالية التعليم والتعلم عن بعد في مرحله الطفولة المبكرة في ظل جائحه كورونا" وقدمه الدكتورة محمد إبراهيم طه، والدكتورة سهام محمد زايد، ومناقشة ورقة عمل بعنوان"رؤية مستقبلية لتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية الشاملة على الطفولة المبكرة"وقدمته الدكتورة حنان محمد عبد الحليم وكذلك ورقة عمل بعنوان "تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الأزمات المعاصرة" وعرضته الدكتورة راندا أحمد حافظ.

