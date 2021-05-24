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البنك الدولي: 200 ألف أسرة لبنانية ستستفيد من مشروع الأمان الاجتماعي

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
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أعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، أن مشروع "شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمات في حالات الطوارئ" الممول من البنك الدولي، ستستفيد منه 200 ألف أسرة تعاني حالة الفقر المدقع في لبنان.

جاء ذلك في تصريح لمسئول البنك الدولي عقب اجتماع عقده ظهر اليوم /الاثنين/ مع وزير المالية اللبناني غازي وزني، حيث جرى استعراض المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان.

وقال كومار جاه: "تناقشنا في برامج البنك الدولي في لبنان وعددها كبير.

كما تباحثنا في سبل البدء بتنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لأزمة الطوارئ الذي ستستفيد منه 200 ألف أسرة تعاني حالة فقر مدقع في لبنان، وطلبنا من وزير المالية أن يعمل مع الجهات الحكومية المختلفة للمساعدة على البدء بتنفيذه فورا".

وأشار إلى ضرورة تحرك الدولة اللبنانية بشكل سريع نظرا إلى حاجة المواطنين اللبنانيين إلى مساعدة ملحة.

وأقر مجلس النواب اللبناني في شهر مارس الماضي مشروع قانون أعدته الحكومة بإبرام اتفاق يقوم البنك الدولي بموجبه بإقراض لبنان 246 مليون دولار، لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي والتي ستقوم الدولة اللبنانية بمقتضاها بتقديم دعم نقدي إلى الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان لا سيما في ضوء تداعيات جائحة كورونا.

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