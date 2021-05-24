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عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن  نجم برشلونة الإسباني سيرجل عن صفوف الفريق الكتالوني إلى نادي آخر في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بيانيتش سوف يطلب الرحيل عن برشلونة وخاصة في حالة استمرار الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي للبرسا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم البوسني البالغ من العمر 31 عاماً يمتلك عروضا من تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والعديد من الأندية في إيطاليا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيانيتش كان قد انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس الإيطالي وشارك في 30 مباراة مع الفريق الكتالوني منذ إنضمامه، كان الجزء الأكبر منها كلاعب بديل.

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يوفنتوس بيانيتش برشلونة

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