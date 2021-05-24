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بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد
الإثنين 24/مايو/2021 - 05:43 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قرر الاستغناء عن ثنائي الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، أن الفريق الملكي قرر رحيل إيدين هازارد وجاريث بيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى لوكا يوفيتش أيضًا.
وأضافت الشبكة أن ريال مدريد يسعي لبيع الثلاثي من أجل توفير المال اللازم لحسم صفقتي هالاند ومبابي خلال الميركاتو الصيفي.
وذكر برنامج "الشيرنجيتو"، أن ساعة الرحيل بين ريال مدريد وهازارد تقترب بالفعل، حيث أن النجم البلجيكي يرغب في الرحيل هذا الصيف.
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