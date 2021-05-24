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المزايا وموعد التطبيق.. تعرف على منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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خطة محكمة، أعدتها الدولة المصرية، لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع.

وتعد تلك المنظومة من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية، حيث يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع،مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن جميع الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قيامها بالتنبيه على جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة، على ضرورة سرعة قيامهم بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التي أطلقتها وزارة المالية، والتي بدأت مرحلة تشغيلها بشكل تجريبي في شهر أبريل الماضي، على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامي في شهر يوليو المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"

- أطلقت وزارة المالية منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

- بدأت مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في شهر أبريل الماضي.

- تدخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات حيز التشغيل الإلزامي، في شهر يوليو المقبل، تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات، وقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 بشأن الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لتطبيق النظام.

- تأتي المنظومة في إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج.

- تعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية.

- يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كل الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

- تشارك بعض مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التشغيل التجريبي للمنظومة منذ شهر أبريل الماضي، وذلك تمهيدا لتنفيذها رسميا اعتبارا من الأول من يوليو 2021 بجميع موانئ ومطارات الدولة.

- يساعد نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل كامل على التحول الرقمي والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام جميع البيانات والمستندات إلكترونيا.

- كما تساهم المنظومة في سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، ومن ثم تقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركي عنها.

- وتساهم المنظومة أيضا في بدء إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات، مما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات.

- تقضي المنظومة على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

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منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمارك الإفراج الجمركي

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