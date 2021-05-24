بدء صب اللبشة الخرسانية بأرضية مصرف أبو جنشو ضمن أعمال تغطيته



رئيس مدينة ابشواى: يوجه باستكمال أعمال رفع مطابق الصرف الصحي بشارع الجلاء بالفترة المسائية لتجنب الاختناقات المرورية



رئيس مدينة ابشواى تمهيد وتسوية الطريق الدائري من طريق السنجأ وحتي منطقة المرور استعدادا لرصفه وافتتاحه أمام المارة





تفقد الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم الأثنين، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمركز ابشواي للوقوف على إنتظام سير الأعمال والتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.



وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز، أنه تم خلال الجولة تفقد العمل الجاري لتغطية مصرف أبو جنشو بطول 550 متر وبدء أعمال صب اللبشة الخرسانية بأرضية المصرف ضمن أعمال التغطية.



كما تفقد سيادته أعمال تمهيد وتسوية الطريق الربع دائري المرحلة الأخيرة ابتداء من طريق السنجأ وحتي منطقة المرور بابو جنشو تزامنا من إستكمال الأعمال الجارية بالكوبري الثالث والأخير بطريق النصارية العجميين والتى سيتم بعدها مباشرة البدء برصف الطريق وافتتاحه أمام المارة والسيارات كأهم شريان مروري بالمدينة.



وأختتم مسعود، جولته الميدانية لتفقد أعمال رصف شارع الجلاء وأعمال رفع مطابق الصرف الصحي والتى وجه سيادته بان يتم استكمال أعمال رفع المطابق مساءا تجنبا لحدوث اختناق مروري بالطريق خلال الفترة الصباحية.

