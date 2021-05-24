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التعليم تبدأ حصر المعلمين والإداريين لحصولهم على تطعيم كورونا قبل امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاب هام وعاجل على جميع المديريات التعليمية وذلك لتلقيح المعلمين والأداريوةين ضد فيروس كورونا. 

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات بعدة مطالبات وهى
_ اعداد حصر بعدد المعلمين والاداريين المسكنين على المرحلة الثانوية سواء تعليم فنى أوعام والمستهدفين لتوزيع اللقاح كمرحلة أولى. 
_حصر باسماء وبيانات العاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ولجنة الادراة المركزية والامتحانات للشهادة الثانوية لادراجهم بخطة توزيع اللقاح تبعًا لمديرية الصحة والسكان التابع لها مقر اللجنة.
_بدء توزيع لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للمعلمين والادرايين المسكنين على المرحلة الثانوية (الفنى والعام)
_سرعة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بكل محافظة لبحث آلية توزيع اللقاح.
التعليم تبدأ حصر المعلمين والإداريين لحصولهم على تطعيم كورونا قبل امتحانات الثانوية العامة
التعليم تبدأ حصر المعلمين والإداريين لحصولهم على تطعيم كورونا قبل امتحانات الثانوية العامة

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