وكيل زراعة الفيوم يعقد ندوة إرشادية بالحقول عن فوائد الري الحديث والزراعات التعاقدية الزيتية





قام الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ويرافقه المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة الزراعية بمركز طاميه بجولة فى الحقول الزراعية لتوعية المزارعين عن فوائد تحويل الري بالغمر الي الري الحديث بالتنقيط وايضا فوائد الزراعات التعاقدية الزيتية مثل دوارالشمس الزيتي بمركز طاميه بمشاركة المزارعين والفلاحين المهتمين بالرى الحديث والزراعات التعاقدية



تحدث مع المزارعين عن أهمية هذا المشروع، والفوائد التى تعود على المزارع، نتيجة التحول إلى نظم الرى الحديثة والمتطورة، حيث يقوم بزيارات دورية لتشجيع المزارعين على التحول نحو منظومة الرى الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية وزيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج، مضيفا أن التحول لنظم الرى الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع المصرى، موضحا أن قطاع الزراعة فى حاجه ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتى وتحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى.



وأكد للمزارعين أن الزراعات التعاقدية هي طوق النجاة لمنظمومة الزراعة المصرية حيث إنها تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية عدة أطراف ألا وهم المزارعون



كما قام بالمرور علي الزراعات القائمة في هذة المنطقة من اشجار الزيتون والبصل تحت نظام الري بالتنقيط وتقييم انتاج البصل ذات الحجم المميز وكذلك نمو اشجار الزيتون والتي لم يبلغ عمرها أكثر من عام وهذا يرجع إلى الزراعة تحت نظام الري بالتنقيط والذي انعكس علي نمو وإنتاجيه المحاصيل.



وفي نهاية الجولة تعرف على بعض المعوقات التى تقابل المزارعين ودار حديث بينه وبين المزرارعين اتسم بالود وقد أعرب المزارعين عن فرحتهم بهذا اللقاء ووعد وكيل الوزارة الحضور بتكرار هذه الزيارة.

