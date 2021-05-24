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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في الجولات 26 و27 و28

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى النادي الأهلي فاكسًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بمواعيد أماكن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الأسابيع أرقام 26 و27 و28 لبطولة الدوري الممتاز للموسم الكروي الحالي 2020-2021. 

وجاءت مباريات الأهلي في الأسابيع الثلاثة على النحو التالي: 
 
الأسبوع رقم 26: المقاولون العرب X الأهلي - الاثنين 14 يونيو - استاد بترو سبورت - التاسعة مساءً.

مباراة مؤجلة من الأسبوع رقم 18: مصر المقاصة X الأهلي - الثلاثاء 29 يونيو - استاد الجيش بالسويس - التاسعة مساءً.

الأسبوع رقم 27: الأهلي X بيراميدز - الجمعة 2 يوليو - استاد الأهلي WE السلام - التاسعة مساءً. 

الأسبوع رقم 28: سموحة X الأهلي - الثلاثاء 6 يوليو - استاد الإسكندرية - الخامسة مساءً.

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الدوري المصري الاهلي اتحاد الكرة

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