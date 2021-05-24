32 % ارتفاع في حجم تجارة البضائع بين مصر والصين في الربع الأول





ارتفع حجم تجارة البضائع بين مصر والصين بنسبة 32,14% على أساس سنوي, ليصل إلى 4,17 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.





وذكرت سلطات الجمارك الصينية - في بيانات إحصائية أصدرتها اليوم الاثنين، أن الصادرات الصينية إلى مصر سجلت 3,72مليار دولار, بزيادة 30,8% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي, في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 450 مليون دولار, بزيادة بنسبة 44,3%.



