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32 % ارتفاع في حجم تجارة البضائع بين مصر والصين في الربع الأول

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
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ارتفع حجم تجارة البضائع بين مصر والصين بنسبة 32,14% على أساس سنوي, ليصل إلى 4,17 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.

وذكرت سلطات الجمارك الصينية - في بيانات إحصائية أصدرتها اليوم الاثنين، أن الصادرات الصينية إلى مصر سجلت 3,72مليار دولار, بزيادة 30,8% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي, في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 450 مليون دولار, بزيادة بنسبة 44,3%.

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