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قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال حول توصيل المرافق بمشروعات الإسكان الاجتماعى، ومتابعة العمل فى رفع كفاءة وتطوير مشروع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، جاء ذلك بحضور اللواء أيمن خيرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الإسكان والهيئة العامة للتعمير.

واستمع المحافظ لعرض موجز من المختصيين ومدير مديرية الإسكان عن آخر معدلات توصيل المرافق ( الغاز والمياه والكهرباء والصرف الصحى، كابلات الفايبر ) وأعمال إنشاء الطرق بمشروعات الإسكان الجديدة الجارى تنفيذها، وجهود الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال لقرب تسليم مشروعات الإسكان الجارية بالمحافظة، حيث وصلت نسبة الترفيق بالمشروعات لأكثر من ٨٠%.

كما استعرض محافظ بورسعيد خلال عرض موجز من أحد المختصيين آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى وبصفة خاصة مستجدات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية، مشددا على إزالة أى عقبات والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لسرعة إنجاز مشروعات الصرف الصحى وفقا للجدول الزمنى المحدد بأعلى درجة من الكفاءة فى إطار تنمية المشروعات الخدمية التى تشهدها المحافظة حاليا وبما يضمن استيعاب الضغط الناتج عن المشروعات الصناعية والسكنية الجديدة، ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى، وشدد المحافظ على تذليل كافة العقبات والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق العمارات السكنية بمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمحافظة.
قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي
قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي
قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي
قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي
قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي
قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي
قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي
قريبا تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي

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