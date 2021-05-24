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تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني أضاف أسماء جديدة لقائمة المدربين المُرشحين لتدريب الفريق الكتالوني خلفاً للهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي.


وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي وخريج برشلونة كلاعب من الأسماء التي وضعها لابورتا في الإعتبار.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الإسم الإسباني الآخر هو روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي والذي إرتبط بتدريب برشلونة أكثر من مرة في وقت سابق.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذه أسماء تمت دراستها من قبل الإدارة لخلافة كومان وهناك أسماء أخرى أيضًا، والقرار في النهاية سيعود فقط إلى لابورتا رئيس البرسا.

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