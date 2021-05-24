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سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أوشك قطاع السجون على الانتهاء من تلقيح جميع نزلاء السجون بعقار كورونا، حيث أكد اللواء طارق مرزوق رئيس قطاع السجون بأنه تم تطعيم عدد من كبير من النزلاء كما تم تلقيح معظم سجناء منطقة سجون المنيا ضد فيروس كورونا داخل مستشفى السجن الذي تم افتتاحه هذا العام.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم زيارة لوفد إعلامى وحقوقى، لمنطقة سجون المنيا لمتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون.

شهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.

واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا
سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا
سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا
سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا
سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا
سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا
سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا
سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا

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