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سرس الليان يفاجئ السكة الحديد بالفوز في القسم الثاني

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق فريق سرس الليان بقيادة عبد الحميد سلامة مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق السكة الحديد خارج ملعبة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد نادي السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الثانية

دخل فريق السكة الحديد اللقاء بقيادة جمعه مشهور بتشكيل ضم ابراهيم شعللها، محمد رمزي ، أسامة صبحى،احمد النحاس، عمر سعد , أمير حجازي، محمد بركات،عبد العليم السيد، إسلام صلاح، حمودي شتا، محمد ناجح.

وتواجد في البدلاء اسلام سليمان، أحمد بلحه، حازم شعيب، محمد عاطف، عمرو عزت، احمد ربيع، محمد احمد العربي ،فوزى الكاشف، طه زين.

بينما يتكون فريق سرس الليان بقيادة عبد الحميد سلامة من، احمد عبد الرزاق، السيد منير، محمود شيحه، حلمى احمد، محمد سعيد كشرب، شريف هيكل، احمد طلعت، احمد بديوي، احمد عصام، شيكو محمد حسين تريكة، محمد ابراهيم كراوش .

وتواجد في البدلاء أمين محمد،احمد جمال، محمد صلاح
احمد ابراهيم باتو ، سيد علي، احمد عبد الله، ادهم خالد، اشرف سرور، أبو بكر فوزي.

انتهى الشوط الأول بتقدم سرس الليان بهدفين نظيفين سجلهما محمد ابراهيم كرواش من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 .

واضاف أحمد عصام شيكو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء


بذلك النتيجة يرتفع رصيد سرس الليان إلى النقطة 23 ويتجمد رصيد السكة عند النقطة 29.

وأدير اللقاء الحكم محمد عبد الحافظ، عاونه احمد توفيق مساعد أول، ومحمد الحاج مساعد ثان، وحكم رابع حلمى ابراهيم، ويسرى حسين مراقب مسابقات.

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