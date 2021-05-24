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الأهلي يؤكد على تقديره لاعتذار نادي صن داونز واعتزازه بوجود موسيماني

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أرسل النادي الأهلي خطابًا صباح اليوم إلى رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي يؤكد فيه على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين.


وأبدى النادي تقديره للاعتذار الذي تقدم به نادي صن داونز عما تعرض له فريق الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل وأثناء مباراة الفريقين الأخيرة، وهو ما يعكس حرص نادي صن داونز على السلوك الرياضي.


وأشار النادي الأهلي في خطابه إلى عدة نقاط، أولاها أنه لم يكن ينوي اتخاذ أي إجراء حيال ما حدث احترامًا وتقديرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الناديين.


وأن وجود السيد باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز السابق على رأس الاتحاد الإفريقي والذي يرتبط مع الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بعلاقة ود واحترام منذ السابق، يدفع الأهلي إلى تجاوز أية مشاكل أو أزمات، بل ويحظى رئيس الكاف بالدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يتخذها لتطوير الكرة الإفريقية ومسابقاتها المختلفة. 

كما أن النادي الأهلي بتاريخه الكبير يضع الأمور في نصابها الصحيح، ولن يعطي ما حدث حيزًا أكبر، لا سيما وأنه حريص على العلاقة الطيبة بين نادي ماميلودي صن داونز والسيد بيتسو موسيماني، الذي يعتز الأهلي بوجوده على رأس الطاقم الفني.


ولم يكن يتمنى أن يتعرض موسيماني بنجاحاته الكبيرة مع الأهلي وصن داونز وهو ابنًا لهم إلى هذه الإساءات، خاصة أنه شخصية تتمتع بالحب والاحترام من محبي كرة القدم سواء في مصر أو في بلاده. أيضًا أكد الأهلي على تقديره لقرار نادي صن داونز بإجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه الإساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبة الأهلي في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيدة تمامًا عن الروح الرياضية.

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