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المكسيك تعلق على التهديد الأمريكي بتخفيض السلامة الجوية

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن طيران بلاده يتبع جميع القواعد الدولية، وإن التهديد الأمريكي بخفض تصنيف السلامة الجوية يهدف إلى إفادة شركات الطيران الأمريكية.

 

وقال أوبرادور في مؤتمر صحافي: "نشعر أنه لا ينبغي تنفيذ هذا القرار لأننا مواكبون للتحديثات.. أولئك الذين يستفيدون من خطوة كهذه هم شركات طيران الأمريكية".

 

وأعلنت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) الأسبوع الماضي أنها تبحث في خفض تصنيف السلامة الجوية في المكسيك، وهي خطوة من شأنها أن تحد من قدرة الخطوط الجوية المكسيكية على إطلاق مسارات طيران جديدة إلى الولايات المتحدة، وتحد من قدرة شركات الطيران المكسيكية والأمريكية على إطلاق اتفاقيات تسويق مشتركة.

 

هذا التخفيض المحتمل يعني أن إدارة الطيران الفيدرالية قد قررت أن السلامة الجوية في المكسيك لا تفي بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) للتشغيل الآمن.

 

ونفى أوبرادور هذا الادعاء، مشيرا إلى أن " الخطوط الجوية المكسيكية يمكن أن تتضرر من القرار، ولكن شركات الطيران المحلية لن تتأثر لأنها أكثر تخصصا في النقل الداخلي".

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امريكا المكسيك التهديد الامريكي

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