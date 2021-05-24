بورتو يفرض التعادل على طنطا ويأزم موقفة في البقاء



ودخل فريق طنطا بقيادة ياسر الكناني، المباراة، في حراسة المرمي: محمد فتحي.

خط الدفاع: ابراهيم فاضل، محمد حسام الشرخه، شهاب فتحي، عبدالرؤوف زيكو

خط الوسط: حسام غالي، السيد ابو امنة، محمد فوزي.

خط الهجوم: محمود صلاح، كريم اسامة، محمد ماجد اونش.

بينما جلس على مقاعد البدلاء كلا من: ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، عصام عادل، ابراهيم عكوكو، احمد محمد رينجو، محمد عوض، عبدالعزيز زيزو، وليد حسن، احمد محسن، احمد وائل.



وبهذه النتيجة يتجمد رصيد طنطا بـ20 نقطة محتل المركز الخامس عش، بينما يأتي فريق بورتو في المركز الأول برصيد 37 نقطة.

انتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين طنطا وبورتو السويس، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ24 بدوري القسم الثاني.