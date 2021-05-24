Advertisements

الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة فجر اليوم في قطر.

 

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية بعد الوصول إلى فندق الإقامة في الدوحة مباشرة.

 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر في الساعات الأولى من صباح اليوم، قادمة من جنوب إفريقيا، في رحلة تخللها ترانزيت في مطار أسوان.

 

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي في السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب السد.

 

وكان الأهلي قد صعد للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

أخبار تهمك

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل تركي آل الشيخ بحضور رئيس المخابرات العامة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كارتيرون يحدد حارس الزمالك الأساسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

سرس الليان يفاجئ السكة الحديد بالفوز في القسم الثاني

منذ 17 دقيقة

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

عاجل - الزمالك يرصد 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ ثلث ساعة

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ 40 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يبحث عن بديل مميز لنجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 3 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

05:41 م

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

05:43 م

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

02:58 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»