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تراجع أسعار الاسماك والدواجن بمعدل سنوي وارتفاع طفيف عن الشهر الماضي

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:33 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
شريف بدر
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أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تلقى تقريرا من غرفة عمليات ومتابعة الأسواق التبعة للاتحاد والتي تعمل بالتعاون مع غرف المحافظات بالإضافة إلى غرف العمليات المشتركة ، عن شهر أبريل 2021، يقارن بين شهر مارس 2021 وشهر أبريل 2021، بجانب المقارنة مع معدل التغير السنوي بشهر أبريل 2020.

وكشف  التقرير ان أسعار الحبوب والبقوليات شهدت تراجعا بنسبة 7.2% مقارنة بشهر أبريل 2020، أما مقارنة بشهر مارس 2021، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.4%، وذلك وفقا لغرفة عمليات ومتابعة أسواق الاتحاد العام للغرف التجارية.

وانخفضت أسعار الأرز البلدى بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي أبريل 2020، أما وفقا لمعدل التغير الشهر فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% ليسجل الكيلو نحو 8.75 جنيه مقابل 8.50 جنيه مقارنة بشهر مارس 2021، أما الأرز البلدي معبأ فشهد تراجعا بنسبة 4.3% مقارنة أبريل 2020، أما وفقا لتغير المعدل الشهري شهد استقرارا ليسجل الكيلو نحو 11 جنيها.

وشهدت أسعار العدس الأصفر مستورد سائب استقرارا على مدار عام ليسجل الكيلو نحو 15.75 جنيه، أما المعبأ فقد شهد تراجعا بمقدار 2.7% مقارنة بشهر أبريل 2020، ليسجل الكيلو 18 جنيها، كما تراجع العدس البلدي المعبأ بنسبة 2.7%، ليسجل الكيلو نحو 18 جنيها، بينما شهدت أسعار الزيوت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي بمقدار 12.7%، نظرا للارتفاع العالمي، أما وفقا لمعدل التغير الشهري فأنه ارتفع بمقدار 1.9% ليسجل نحو 32.25 جنيه مقارنة بشهر مارس 2021.

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعا مقارنة بشهر مارس بنسبة 4.3% أما مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة فإن الأسعار تراجعت بنسبة 10.6%.

وشهدت أسعار الأسماك ارتفاعا بمقدار 3.6% مقارنة بشهر مارس 2021، أما مقارنة بالعام الماضي فإن هناك تراجعا بنسبة 15.70%.

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سعر الزيت تراجع الاسعار اسعار الدواجن ارتفاع الاسعار أسعار الاسماك

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