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جمهورية شبين يضرب خطوط بتروجت بثنائية في المظاليم

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان الفوز بهدفين دون رد علي فريق بتروجت بقيادة ربيع ياسين في المباراة التي اقيمت بينهما علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال24بدوري القسم الثاني .

بدأ فريق بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد النفراوي،مصطفي معوض ، خالدعبدالرازق، أحمد عبد الرسول ،سامح إبراهيم،محمود منصور ،محمود عماد ، رشادالمتولي، محمود فيليكس ،عبد الرحمن السكران،اسلام هشام .

وجلس علي مقاعد البدلاء: محمد ابو النجا ،حسام حسن،كريم لالا،محمد السيدخليل،محمود السيد،محمد مصطفي،احمد السباعي،احمد عبدالموجود ،اسلام سمير .

وجاء تشكيل شبين يضم كلا :من احمد شوقي ومصطفى شلبي وأحمد الدماطي وأحمد الشرقاوي وشريف مجدي ومحمد عزت ومحمد أبو طالب ويسري وحيد وطلبة محمد وايمن سعد وأكرم عبد ربه .

قائمة البدلاء : هيثم محمد ومحمود المغربي ومحمد صلاح بلية ومحمد خالد ومصطفى هاني وحسين غنيم وصلاح فتحي ومحمود حميده وربيع يسري .



بدأت أحداث الشوط الأول بضغط من لاعبي جمهورية شبين،تضيع فرصة هدف لشبين في الدقيقة4، وأعطي حكم اللقاء إنذار لخالد عبدالرازق لاعبي بتروجت لعرقلة من لاعبي شبين في الدقيقة29.


وشهدت الدقيقة 61 تبديل اضطراري لشبين بنزول مصطفي بليه وخروج ايمن سعد ،وأيضا نزول محمود حميدة وخروج طلبة محمد.

وجاء الهدف الأول عن طريق محمد عزت بخطأ من حارس بتروجت احمد النفراوي في الدقيقة68.

وعقب الهدف دفع بتروجت بأحمد السباعي وخروج محمود منصور، وخروج مصطفي معوض ،ونزول اسلام سمير.


وشهدت الدقيقة 77 الهدف الثاني الجمهورية بضغط عن طريق مصطفى صلاح بليه لتسكن الحرة الشباك.

وفي الدقيقة 80 احتسب الحكم هشامالفلال ركلة جزاء لفريق بتروجت عن طريق أحمد عبدالرسول خرجت خارج المرمى .

كما شارك من بدلاء شبين صلاح فتحي وخروج اكرم عبدربه ،وخروج محمد ابو طالب ونزول غنيم في الوقت الضائع.

الفوز رفع رصيد جمهورية شبين إلى32 نقطة وتجمد رصيد بتورجت عند 31 نقطة .

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