ثلاث حالات وفاة و2439 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا اليوم الاثنين، ثلاث حالات وفاة و2439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الأرقام الحكومية أيضا أن 38 مليونا و70038 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وكانت بريطانيا سجلت يوم أمس الأحد 2235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالمرض.